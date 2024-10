CURSURI DE SURORI CRUCE ROSIE

Filiala judeteana de Cruce Rosie Arad, incepe inscrierile pentru scolarizare surori de cruce Rosie prin curs cu durata de un an. Cursurile se desfasoara pe 2 module, teorie predare 4 luni si practica 3 luni. ln acest an, cursurile se vor desfasura in perioada noiembrie 2024- mai 2025, absolventele primind diploma ce le atesta calificarea ca surori Cruce Rosie, cu notiuni in domeniul ingrijirii bolnavului si ... citește toată știrea