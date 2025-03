Cushman & Wakefield Echinox: Investitorii din Europa de Vest au platit 1,75 mld. Euro pentru active imobiliare in Romania in ultimii 5 ani, avand o cota de piata de 39%Bucuresti, 25 februarie 2025:Investitorii din Europa de Vest, din tari precum Austria, Olanda, Belgia sau Marea Britanie, au fost cei mai activi cumparatori de active imobiliare pe piata locala in ultimii cinci ani (2019 - 2024), realizand plasamente de 1,75 mld. Euro, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara ... citește toată știrea