Cushman & Wakefield Echinox: Paradoxul pietei de birouri: in anul cu cele mai multe tranzactii de inchiriere, investitorii au fost rezervati in achizitii

Bucuresti, februarie 2024: Tranzactii cu active imobiliare comerciale de peste 600 de milioane de euro sunt in prezent in stadii avansate de negociere, astfel ca volumul tranzactionat in 2023 ar putea fi egalat in prima jumatate a anului curent, arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Negocierile in curs vizeaza cladiri de birouri (30% din valoare), proiecte de retail (30%) si parcuri logistice (40%), jumatate dintre active fiind situate in Bucuresti. ... citește toată știrea