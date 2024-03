Cushman & Wakefield Echinox: Reteaua de bricolaj Leroy Merlin se extinde in doua zone cheie din Bucuresti

Bucuresti, Martie 2024: Leroy Merlin, al doilea cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, dupa cifra de afaceri, a inchiriat de la compania austriaca Supernova Group doua spatii de retail in Bucuresti, in suprafata totala de 21.000 metri patrati, tranzactii intermediate de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.Cele doua spatii sunt localizate in cadrul proiectelor Supernova Lujerului si Supernova Pantelimon, si au 8.300 metri patrati, respectiv 13.000 metri ... citește toată știrea