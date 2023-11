Fifth Avenue din New York ramane cea mai scumpa destinatie deretail din lume; Calea Victoriei se mentine pe locul 40 in clasamentVia Montenapoleone din Milano urca pe locul al doilea dupa o crestere de 20% a chiriilorspatiilor comerciale, inlocuind Tsim Sha Tsui din Hong Kong care a coborat pe locul treiNew Bond Street din Londra si Avenues des Champs-Elysees din Paris figureaza, de asemenea, in top cinci al clasamentului mondialChiriile de retail din principalele locatii globale continua ... citeste toata stirea