Cutremur devastator in Turcia si Siria - 7.4 pe Richter. UPDATE: Cel putin 500 de morti si mii de raniti

Catastrofa de proportii in Turcia si Siria. Un cutremur devastator, a carui magnitudine a fost revizuita de la 7.8 la 7,4 pe Richter a ucis sute de oameni, iar bilantul provizoriu al ranitilor este deja de ordinul miilor. Seismul este cel mai puternic din ultimul secol in regiunea respectiva. Este alerta nationala in Turcia, iar presedintele Erdogan a mobilizat toate fortele de ordine pentru a sari in ajutor. Un bloc de 10 etaje s-a prabusit si sute de cladiri au fost complet avariate de ... citeste toata stirea