Cutremurul de ieri, cel mai mare din ultimii 200 de ani in zona in care s-a produs; cate localitati au fost afectate

Directorul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), Constantin Ionescu, a afirmat ca seismul de marti s-a simtit pe o arie mare, pana in Serbia si Ungaria, iar in zona epicentrala au fost localitati in care intensitatea a depasit 7 grade, scrie adevarul.ro."Intensitatea epicentrala a fost 6 spre 7 grade, au fost localitati in zona epicentrala unde intensitatea a depasit 7 grade. Este o zona seismica cunoscuta, cu activitate slaba pana acum. Ceea ce s-a ... citeste toata stirea