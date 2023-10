Supravegheate si indrumate de team- managerul si antrenorul din umbra al aradencelor, Brankica Hadzovic, galben-albastele din Arad au triumfat in Cupa Romaniei la baschet 3x3, competitie desfasurata la Arena de baschet din Bucuresti.Fetele din Arad au castigat primul loc din grupa B in urma victoriilor obtinute in meciurile cu Sportul studentesc 2 ( 15-9) si cu Olimpia CSU Brasov ( 20-11).In continuare , seria victoriilor a continuat, asa ca, in sferturile de finala a urmat un 19-18 cu ... citeste toata stirea