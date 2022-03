Daiana Dan, aradeanca care si-a facut studiile la Shanghai, a vorbit despre experienta avuta in China

In urma cu cativa ani scriam despre Daiana Dan, eleva a Colegiului Economic din Arad care si-a luat inima-n dinti si a plecat sa studieze limba chineza in China. Primul an l-a petrecut la a Universitatea Normala din Nanjing, unde a invatat bazele limbii chineze, apoi s-a mutat la Shanghai, unde a studiat limba chineza in bussines, iar dupa absolvire s-a intors la Arad.Ieri, Daiana Dan a venit la Forumul Prieteniei si Colaborarii Romano Chineze, unde a vorbit despre experienta avuta in China. ... citeste toata stirea