Daniel Lazar, dublu medaliat cu aur la Jocurile Mondiale ale Politistilor si Pompierilor (FOTO)

Jocurile Mondiale ale Politistilor si Pompierilor, editia 2022, au avut loc, in acest an, la Rotterdam (Olanda). O data la doi ani, competitia aduce impreuna politisti si pompieri din toata lumea, care concureaza la 63 de sporturi.La aceasta editie s-au inscris peste 10.000 de participanti. Politistul aradean, Daniel Lazar, aflat la a 3-a participare, a visat sa urce pe prima treapta a podiumului, inca din 2017, cand a participat pentru prima data, la Los Angeles. In 2019, la Chengdu (China), ... citeste toata stirea