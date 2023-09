Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ,Andrei Muraru, afirma ca mai sunt doar doi ani pana cand tara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, ceea ce inseamna romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza."Romania va accede cu siguranta in programul Visa Waiver in anul 2025. Sigur ca e un traseu lung, dar asa cum arata lucrurile in acest moment, n-avem indoiala ca nu se va intampla. In cazul Romaniei, anuntul ar trebui sa vina undeva in februarie 2025, si intrarea ar trebui sa ... citeste toata stirea