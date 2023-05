Joi, 1 Iunie, de Ziua Internationala a Copilului, peste 3.000 de copii si tineri din corurile si ansamblurile Programului National Cantus Mundi din toata tara participa la a doua editie a evenimentului national Ora Copiilor by Cantus Mundi. Copiii, alaturi de parintii si prietenii lor, vor canta timp de o ora in spatii publice, mall-uri, parcuri, piete sau scoli din diferite orase, comune si sate, incepand cu ora 16:00.Organizat sub deviza "Schimbam Romania prin muzica!", evenimentul national ... citeste toata stirea