De ce a preluat Consiliul Judetean peste 56.000 mp de teren din domeniul public al comunei Olari

Consiliul Judetean Arad a votat, in urma sedintei de astazi, preluarea din domeniul public al comunei Olari in domeniul public al judetului Arad a unor suprafete de teren situare pe drumul judetean Sanmartin-Simand-Olari-Caporal Alexa!"Sunt demersuri necesare si oportune pentru continuarea si buna executie a lucrarilor de modernizare a DJ 709F Sanmartin - Olari - Caporal Alexa. Prin transferul acestor parcele de teren, in suprafata totala de 56.975 mp, vom amenaja santuri si accese la ... citeste toata stirea