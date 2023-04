Dopamina este un hormon esential pentru organismul uman, produs de glanda suprarenala. Este, de asemenea, un tip de neurotransmitator sau mesager chimic, care ajuta la transmiterea mesajelor intre celulele nervoase. Dopamina are un rol crucial in multe functii importante ale corpului, printre care se numara locomotia si memoria.Dopamina si serotonina sunt doi neurotransmitatori importanti care ajuta la reglarea multor functii ale corpului. Dopamina este, de asemenea, cunoscuta sub numele de ... citeste toata stirea