Antrenamentul diminetii are numeroase beneficii pentru sanatate si forma fizica. Iata 6 motive pentru care ar trebui sa te antrenezi dimineata:Stimuleaza arderea grasimilor: Studiile au aratat ca antrenamentele dimineata pot contribui la o mai mare ardere a grasimilor in decursul intregii zile. Exercitiile fizice efectuate inainte de micul dejun pot spori oxidarea grasimilor si ajuta la pierderea in greutate.Te ajuta sa ai coerenta in antrenamente: Planificarea antrenamentelor dimineata ... citeste toata stirea