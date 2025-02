De ce sa bei apa cu lamaie dimineata?Dimineata este momentul ideal pentru a-ti incepe ziua cu un obicei sanatos: un pahar cu apa calda si lamaie. Acest amestec simplu, dar puternic, ofera numeroase beneficii pentru sanatate, fiind o alegere excelenta pentru a-ti revigora organismul.Beneficii:1. Hidrateaza organismulDupa orele de somn, corpul are nevoie de hidratare. Apa cu lamaie ofera un plus de prospetime si contribuie la mentinerea unui nivel optim de lichide in organism.2. ... citește toată știrea