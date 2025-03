De ce scriu femeile... Ziua Mondiala a Poeziei la Arad (FOTO)

La inchiderea editiei...Eseu nondeclarativSchimbam culoarea dar nu si...tonul...la Ziua Mondiala a Poeziei (actul al doilea)"Piesa" (reportaj cultural) scrisa, prozodic, in 2 acte: (21 si 22 martie)Motto:"cand am nevoie de Poezieil chem peelte chempe tine" (frc-pagini traite)La deschiderea editiei (actul I)Cuvant insotitor:La vremea ninsorilor cu flori de cires, la propriu si la figurat,"(ne)ninse" poeme ne vom in minte.Sunt minute de dinainte de "libretul" ce ne va conduce ... citește toată știrea