De ce se demonteaza balcoanele de pe strada Tarafului si cate blocuri sunt afectate

In urma evenimentului care a avut loc in seara zilei de vineri, 12 martie 2021, cand un balcon al unuia dintre blocurile de locuinte de pe strada Tarafului s-a prabusit, Primaria Municipiului Arad a solicitat realizarea unei expertize tehnice la toate blocurile executate pe structura de lemn. Solutia propusa de expertii in domeniu a fost de demontare a balcoanelor, la toate cele cinci blocuri executate dupa acelasi tip de proiect.Avand in vedere faptul ca degradarea continua, administratia ... citeste toata stirea