De ce sunt sfatuiti aradenii de DSP sa nu mai bea apa din fantani

Printre masurile pe care aradenii sunt sfatuiti de Directia de Sanatate Publica (DSP) sa le ia pentru a evita aparitia unor boli care se transmit prin apa este si renuntarea la consumul de apa din fantani. Asta, in conditiile in care din cauza ploilor, in judet ar putea aparea inundatii."Avand in vedere evolutia meteorologica si hidrologica si posibilitatea de a se produce inundatii, Directia de Sanatate Publica Arad informeaza populatia judetului Arad cu privire la masurile ce trebuie luate ... citeste toata stirea