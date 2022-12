De necrezut: tentativa de LOVITURA DE STAT in GERMANIA

Douazeci si cinci de persoane au fost arestate in cadrul unor raiduri in Germania, fiind suspectate ca au complotat pentru rasturnarea guvernului. Rapoartele germane sustin ca grupul format din personalitati de extrema dreapta si din fosti militari planuia sa ia cu asalt cladirea parlamentului si sa preia puterea. Printre persoanele arestate in 11 state germane se numara doi presupusi lideri, potrivit procurorilor federali, scrie realitatea.net.Printre complotisti s-ar numara membri ai ... citeste toata stirea