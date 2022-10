De Ziua Europeana a Justitiei Civile, Tribunalul si Judecatoria isi deschid portile

Conducerea Tribunalului Arad anunta ca, vineri, organizeaza impreuna cu Judecatoria "Ziua Portilor Deschise", cu prilejul Zilei Europene a Justitiei Civile, care se celebreaza in fiecare an in data de 25 octombrie, la initiativa Consiliului Europei si a Comisiei Europene."La acest eveniment sunt invitate sa participe toate persoanele interesate, in intervalul orar 09:00 - 12:00, in cadrul caruia, pe baza unui act de identitate, participantii vor avea ocazia sa viziteze Tribunalul ... citeste toata stirea