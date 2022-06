De Ziua Mondiala a Mediului, deputatul Glad Varga a participat la o actiune de ecologizare la Curtici

Instituita in 1972 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, Ziua Mondiala a Mediului este celebrata in fiecare an pe 5 iunie, tema de anul acesta fiind "Avem o singura planeta Pamant!". In aceste conditii, deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, a participat la o actiune de ecologizare la Curtici."5 iunie marcheaza Ziua Mondiala a Mediului si, chiar daca in mod normal ar trebui sa ne preocupe zilnic problemele de mediu, importanta unei ... citeste toata stirea