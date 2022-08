In asteptarea primaveriiSau, de ce nu, a primei veri ?Io, groful din imperiul mierii,Putred de soare si averi,Imparatind peste-o ostireDe viespi trufase si albineSi care cand isi ies din fireDuc greu razboi in cap la mine,Avand camarile ticsiteDe pulberi fine si polenuri,Cernute-n timp prin dese site,Filtrand un iz din alte vremuriSi pivnite gemand de faguriCu miere neagra, princiara,Ce-o am cules ... citeste toata stirea