Deficienta de Proteine C si S: O Boala Rara cu Implicatii Grave

Deficienta de proteine C si S este o afectiune rara caracterizata prin formarea anormala si exagerata de tromboze in organism. Aceasta boala face parte din categoria coagulopatiilor si poate avea consecinte severe daca nu este diagnosticata si tratata corespunzator.Rolul Proteinelor C si S in OrganismProteina C si proteina S sunt anticoagulante naturale esentiale in mentinerea unui echilibru corect al procesului de coagulare. Aceste proteine actioneaza prin prevenirea formarii excesive de ... citește toată știrea