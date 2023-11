Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a fost gazda unei delegatii din Republica Chineza, aflata in vizita in Arad, la Universitatea de Vest "Vasile Goldis". Delegatia a fost condusa, din partea Universitatii, prof univ. dr. Anca Hermenean, prodecan, de prof. univ. dr. Vanda Stan, directorul Departamentului de Limbi Moderne, precum si de Antoanela Naaji, directorul Departamentului de Relatii Internationale.Din delegatia chineza au facut parte HE Xianchen, vicepresedinte, Shen ... citeste toata stirea