Delgaz Grid: Retelele de distributie a gazelor naturale au fost extinse in zece localitati din judetele Arad, Iasi, Bacau si Sibiu; ce retea din judet a devenit operationala

Compania de distributie Delgaz Grid anunta ca a extins reteaua de distributie a gazelor naturale, in cursul anului trecut, in zece localitati din judetele Arad, Iasi, Bacau si Sibiu, pe o lungime care insumeaza 68 de kilometri, in urma unor investitii totale de aproximativ 16,5 milioane lei."Din valoarea totala a proiectelor, de care vor beneficia mii de locuitori, 9,8 milioane de lei au fost asigurate de autoritatile locale, iar peste 6,7 milioane de lei de catre compania Delgaz Grid, din ... citește toată știrea