"Delta Bucurestiului", proiectat in premiera nationala, la Cinematograful "Arta" din Arad

Documentarul "Delta Bucurestiului", in regia Evei Pervolovici, va putea fi vazut la cinematorgraful "Arta" din Arad, in aceeasi zi in care va avea premiera in cinematografele din toata tara.Filmul, al doilea al regizoarei cunoscuta deja publicului pentru Marussia (2013), spune, prin vocea actritelor Sandrine Bonnaire si Ada Condeescu, povestea unui teren viran pe care s-a format cea mai mare delta urbana din lume.La cinematograful "Arta" din Arad filmul va fi difuzat vineri, 23 septembrie ... citeste toata stirea