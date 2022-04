Delta Force, echipa aradeana care a castigat Campionatul Mondial de Robotica, a ajuns acasa (FOTO)

Delta Force, echipa de robotica a Liceului National de Informatica (LNI) Arad, a scris istorie in Statele Unite, unde a castigat Campionatul Mondial de Robotica, desfasurat la Houston. Astazi, 27 aprilie 2022, membrii echipei au fost intampinati de comunitatea aradeana in Sala Ferdinand a Primariei Arad, dupa ce au ajuns in orasul nostru, azi-noapte, in jurul orei 02.30."S-au spus foarte multe despre Echipa Delta Force si despre performanta neimaginabila pe care au reusit sa o atinga. In clipa ... citeste toata stirea