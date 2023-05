Sambata, 20 mai 2023, consulul general al Romaniei la Gyula, Florin Vasiloni, a participat la manifestarile prilejuite de deschiderea temporara a granitei din zona localitatilor Beba Veche (Romania), Kubekhaza (Ungaria) si Majdan - Rabe (Serbia).Triplex Confinium (din latina, "granita tripla") este numele locului in care se intalnesc granitele Romaniei, Republicii Ungare si Serbiei. Este cel mai vestic punct din Romania, amplasat in comuna Beba Veche. In acest punct este amplasata o borna ... citeste toata stirea