Uleiul din lemn de trandafir are proprietati antidepresive si antiinflamatoare si ajuta la stabilirea unei stari de calm si relaxare.Lemnul de trandafir sau palisandrul si-a capatat denumirea de la mirosul de trandafir pe care il raspandeste atunci cand este taiat. Lemnul acestui copac exotic este foarte pretios si pentru ca in trecut a fost exploatat pana aproape de extinctie, in prezent este protejat, iar taierile se fac restrictiv. Extractul din lemn de trandafir este folosit in parfumuri ... citeste toata stirea