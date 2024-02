Hibiscusul, cunoscut si sub numele de floare de Jamaica sau roselle, este o planta cu petale colorate care incanta ochiul si simturile. Insa, frumusetea sa nu se opreste aici; infuzia din flori de hibiscus ofera si o serie de beneficii pentru sanatate, facand din acest ceai o alegere populara in bucataria si medicina naturista din intreaga lume.Origini si CulturaHibiscusul este originar din Africa si Asia, dar s-a raspandit in intreaga lume datorita frumusetii sale decorative si utilizarii ... citeste toata stirea