Designerul timisorean Laura Chirita la New York Fashion Week

Designerul timisorean Laura Chirita la New YorkFashion WeekA inceput New York Fashion Week, iar anul acesta, printre numele care aduc inovatie sistralucire se numara si o prezenta romaneasca de exceptie, Laura Chirita, o creatoare demoda din Timisoara a carei poveste se impleteste cu stralucirea orasului care nu doarmeniciodata. La aceasta editie a New York Fashion Week, care are loc pana in 11 februarie,Laura isi dezvaluie ultima colectie de rochii de mireasa - Drippin' LOVE, o ... citește toată știrea