Un festival, "Magia Cuvantului" aflat la editia a XI-a si un subiect extrem de interesant, storytelling-ul, a adunat studenti si profesori in sala festiva a Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad la Conferinta "Strategii de invatare bazate pe storytelling in pedagogia dramatica" si, mai apoi, la atelierele de lucru care au oferit participantilor instrumentele pentru a aplica tehnici ale povestirii in procesul de invatamant.Au fost alaturi, inspectorul scolar general Marius Gondor, directorul ... citeste toata stirea