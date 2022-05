Despre economia Romaniei, la UAV

Despre economia Romaniei, la UAVAndrei Radulescu, director de analiza macroeconomica in Banca Transilvania, cercetator senior la Institutul de Economie Mondiala, cercetator senior la Centrul de Modelare Macroeconomica al Academiei Romane a fost invitatul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad in cadrul unui proiect sustinut de Ministerul Educatiei si derulat in parteneriat cu Banca Transilvania.Au participat studenti si profesori care au analizat alaturi de specialistul BT evolutiile si ... citeste toata stirea