Deviz ajustat pentru noul spital de Psihiatrie din Capalnas

Consilierii judeteni au votat ajustarea devizului general pentru finalizarea noului Spital de Psihiatrie din Capalnas. Cresterea devizului este cauzata de marirea preturilor la materialele de constructii, dar si in ceea ce priveste forta de munca. Aceasta crestere s-a realizat conform indicelui de ajustare statistica, devizul initial fiind aprobat raportat la preturile inregistrate in 2019."Am crescut devizul general pentru Spitalul de Psihiatrie din Capalnas. In conditiile in care au crescut, ... citeste toata stirea