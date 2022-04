Dezbateri tematice pentru intocmirea Strategiei Culturale a Consiliului Judetean (FOTO)

O noua intalnire de lucru s-a desfasurat astazi, la Consiliul Judetean Arad, pe tema elaborarii Strategiei Culturale a Judetului Arad pentru perioada 2021-2027. Adoptarea acestui document face parte din strategia Consiliului Judetean Arad pentru dezvoltarea judetului, din toate punctele de vedere. Aceasta strategie inseamna un pas inainte in ceea ce priveste directia culturala a judetului nostru, cu atat mai mult, cu cat Aradul are continuitate in elaborarea unui astfel de document cultural. ... citeste toata stirea