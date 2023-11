Consiliul Judetean Arad, in parteneriat cu Universitatea "Aurel Vlaicu" si comuna Buteni, organizeaza, timp de doua zile, o serie de cursuri pentru administratiile locale. Instruirile au ca scop dezvoltarea consumului pe baza energiei verzi si sunt realizare in cadrul unui proiect cu finantare prin fonduri norvegiene."Este esential pentru reprezentantii institutiilor publice sa inteleaga ca avem nevoie de o eficientizare a consumului energetic. Exista domenii in care se inregistreaza un consum ... citeste toata stirea