A patra editie din seria Dialoguri universitare by UVVG a avut loc intr-o superba seara de iunie, in sala Filarmonicii din Arad. Evenimentul programat in ziua de 12 iunie, de la ora 19,00, a adunat, din nou, sute de aradeni, care, impreuna cu profesori, studenti, absolventi si reprezentanti ai Ligii Studentilor UVVG au primit in sufletele lor muzica divina a Paulei Hriscu, vorbele si trairile incomparabilului Dan Puric si propunerile de dialog ale moderatorului George Grigoriu."Lumea care ... citeste toata stirea