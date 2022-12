Dimitrie Musca, unul dintre cei mai mari fermieri din vestul Romaniei, BOICOTEAZA BCR si OMV Petrom

Dimitrie Musca, unul dintre cei mai mari fermieri din vestul Romaniei, a decis sa reactioneze dupa ce Austria a votat in Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) sa ne interzica accesul in Spatiul Schengen. Musca sustine ca va inchide conturile de la BCR a celor doua societati pe care le administreaza, avand in vedere ca banca este detinuta de Erste, o banca austriaca, si sa nu mai alimenteze de la OMV Petrom."Sunt foarte suparat din cea ce am vazut de dimineata si pana acum, pe toate ... citeste toata stirea