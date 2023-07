Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, deschide pe 7 iulie primul magazin din municipiul Arad si cel de-al 21-lea din Romania. Noul magazin este situat in parcul de retail AFI Europe Arad, de pe Calea 6 Vanatori nr. 5 si va fi deschis de luni pana sambata in intervalul 07:00-21:00 si duminica intre 08:00 si 20:00. Iata cu ce produse, servicii si solutii ii intampina Leroy Merlin pe aradeni:In noul magazin Leroy Merlin Arad vei avea la dispozitie o oferta ... citeste toata stirea