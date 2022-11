Din Arad in Qatar, desfatari culinare la campionatul mondial de fotbal

Am luat calea pribegiei sportive: Cupa Mondiala din Qatar 2022 este in plina desfasurare. Ca orice norocos care apuca sa calatoreasca in orasul cosmopolit Doha, a trebuit sa ma orientez rapid din punct de vedere gastronomic. Bucataria traditionala din Qatar este foarte asemanatoare cu cea din alte tari din Golful Persic. Se gaseste falafel si saorma, hummus (nautul batut cu tahini), exista baba ganoush (un fel de salata de vinete), exista pita arabeasca ca o lipie, pretutindeni zaresti multe ... citeste toata stirea