Din ce in ce mai putini aradeni cu COVID-19: Centrul de Evaluare de la Judetean nu mai functioneaza in regim de permanenta

Centrul de Evaluare pentru Persoanele Diagnosticate cu Virusul SARS CoV-2 functioneaza, de astazi, in intervalul orar 08.00-20.00, renuntand la serviciul de permanenta deoarece numarul persoanelor cu COVID-19 care se prezinta pentru evaluare a scazut considerabil in ultimele zile.Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, in medie, in jur de 10-15 persoane se prezinta la spital pentru efectuarea investigatiilor medicale - analize de laborator si investigatii ... citeste toata stirea