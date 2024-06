Din ciclul "tat ma tai": A fost oprit de politistii locali inainte sa automutileze cu cutitul

Motto: "Supararea cand imi vine/Bag cutatu' tat in mine"Politistii locali au intervenit ieri in cazul unui individ suparat rau pe propria persoana si pe viata, cel mai probabil, care ameninta ca se automutileaza cu un cutit. Si nu o facea in propria casa, unde poate nu ar fi deranjat pe nimeni cu comportamentul sau, ci in plina strada."In data de 25.06.2024, un echipaj de ordine publica din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad a gasit un barbat cautat de Politia Romana, dupa ce a ... citește toată știrea