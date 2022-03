Din excedentul bugetar, CJA repartizeaza 2,4 milioane de lei pentru investitii; vezi unde merg banii

In sedinta de astazi a Consiliului Judetean Arad, alesii judeteni au decis alocarea a circa 2,4 milioane de lei (2.401.000 lei) pentru proiecte aflate in derulare sau pentru demararea unor investitii, sumele provenind din excedentul bugetar al Consiliului Judetean Arad."Folosim aceasta resursa financiara a institutiei, excedentul bugetar, pentru a finanta continuarea unor proiecte si pentru initia proiecte noi, in domenii foarte importante pentru aradeni, cum ar fi Sanatatea sau drumurile ... citeste toata stirea