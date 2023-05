Pe parcursul a doua zile, Directia de Asiatenta Sociala Arad a fost gazda celei de-a patra sesiuni de promovare si a cincea vizita de studiu desfasurata in cadrul proiectului "COMPETENCE - Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices", proiect aprobat in cadrul liniei de finantare EEA and Norway Grants Found for Regional Cooperation."Ne bucuram ca avem si noi ocazia sa ne mandrim cu ceea ce Primaria Municipiului Arad a dezvoltat in ceea ce priveste ... citeste toata stirea