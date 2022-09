Directia de Sanatate Publica: "Asa da! Exemple ca se poate!" (FOTO)

Dincolo de sanctiunile pe care le-au aplicat in ultima vreme in cazul unor unitati de alimentatie publica care isi bat pur si simplu joc de clienti, inspectorii Directiei de Sanatate Publica vin si cu exemple pozitive."Dupa cum am mentionat in comunicatul de presa din ziua anterioara, intr-una din cele patru unitati controlate de catre inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Arad in data de 16.09.2022, conditiile igienico-sanitare prevazute de legislatia in vigoare, erau ... citeste toata stirea