Directia de Sanatate Publica da exemple pozitive

Directia de Sanatate Publica Arad doreste sa continue prezentarea exemplelor pozitive in ceea ce priveste controalele in unitati de tip alimentatie publica si colectiva care prepara si livreaza produse alimentare, in special copiilor din gradinite si scoli, pentru a sublinia inca o data importanta respectarii regulilor."Locatii de acest tip trebuie sa fie evidentiate pentru ca merita sa fie urmate drept exemplu.In urma controlului efectuat in data de 30.09.2022 intr-o unitate de tip ... citeste toata stirea