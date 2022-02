Directorul DSP Arad, despre... traficul de pacienti: "Piata de servicii medicale din Romania are cea mai mare valoare dupa piata de energie"

Horea Timis, directorul DSP Arad, trage un semnal de alarma cu privire la un trafic despre care sustine ca este tabu, dar perfect legal, traficul de pacienti, o practica frecventa in Romania."Traficul de tigari, stupefiante este la moda, dar exista un "trafic" tabu despre care nu se vorbeste si se face perfect legal sau in orb... sa vorbim despre "traficul de pacienti" .Piata de servicii medicale din Romania este intr-o permanenta dinamica si are cea mai mare valoare dupa piata de energie. ... citeste toata stirea