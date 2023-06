Conducerea unui consortiu finlandez de proiectare in domeniul medical, format din patru mari companii, s-a intalnit astazi cu presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, intr-o sedinta de lucru privind proiectul noului Complex Matern-Pediatrie. Acesta este construit de Consiliul Judetean, printr-un proiect PNRR in valoare de 115 milioane de euro.Proiectantii finlandezi au in portofoliu peste 300 de spitale, in special in Finlanda si Estonia. Unul dintre acestea are valoarea de un ... citeste toata stirea