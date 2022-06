Discutii privind reinnoirea contractului de gestionare a deseurilor, in CLM

Consilierii municipali au fost convocati astazi in sedinta extraordinara a CLM cu 15 puncte pe ordinea de zi, care a inceput cu discutii aprinse privind innoirea contractului de gestionare a deseurilor in Arad. Contractul gestiunii deseurilor in zona 1, din care face parte municipiul Arad, va expira anul viitor, astfel ca sunt puse bazele pregatirii unui nou contract prin aprobarea documentatiei necesare in CLM.Astfel, s-a votat astazi pentru demararea procedurii de licitatie deschisa in ... citeste toata stirea